  2. Thaïlande
  3. Bang Lamung
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Bang Lamung, Thaïlande

villas
120
maisons de ville
5
148 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans ban hnxng na tea lxy, Thaïlande
Villa 3 chambres
ban hnxng na tea lxy, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 212 m²
Nombre d'étages 1
Des maisons confortables de plain-pied FLOW dans la zone verte de Pong sont à vendre - votre…
$113,590
Villa 2 chambres dans Nong Pla Lai, Thaïlande
Villa 2 chambres
Nong Pla Lai, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 192 m²
Sangsupa 2 est une villa de deux chambres entièrement rénovée dans le centre de Pattaya!A ve…
$135,919
Villa 4 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 947 m²
Nombre d'étages 2
Villa à Pattaya, Thung Klom-Tanman - LE SCÉNÉVANAR, résidence de luxe au bord de l'eau, à pa…
$1,14M
NicoleNicole
Villa 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 290 m²
Nombre d'étages 2
Villa à Pattaya, Carte Phrachan - REKHA Pattaya, club privé, à partir de 16.15 millions а No…
$511,001
Villa 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 202 m²
Nombre d'étages 2
Villa à Pattaya, Carte Phrachan - PYCHE Pattaya, terrasse sur le toit, piscine privée, à par…
$325,583
Villa 3 chambres dans Takhian Tia, Thaïlande
Villa 3 chambres
Takhian Tia, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 155 m²
Nombre d'étages 1
Maison individuelle d'un étage dans la région de RongPo, prête à emménager. Le format convie…
$127,963
TekceTekce
Maison 2 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Maison 2 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
Maisons à Pattaya à Huawei à partir de 2,49 millions de € – Rare prix pour une maison privée…
$78,810
Villa 3 chambres dans ban sanak tabaek, Thaïlande
Villa 3 chambres
ban sanak tabaek, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
Nombre d'étages 2
Villas à Pattaya - à côté de l'école de rugby, projet familial premium, de 23,1 millions de …
$727,383
Villa 4 chambres dans Nong Pla Lai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Nong Pla Lai, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 370 m²
Nombre d'étages 2
Villa à Pattaya - ARCADE PATTAYA, maisons privées premium avec de grandes parcelles, à parti…
$470,522
Moya7yaMoya7ya
Villa 4 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 705 m²
Nombre d'étages 2
Villa à Pattaya, Huay Yai - LE SYLVA PATTAYA, projet boutique, de 29,9 millions - Nous offro…
$946,065
Villa 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 339 m²
Nombre d'étages 2
Villas à Pattaya, Jomtien - piscines privées, village clos, à partir de 19,99 millions ок No…
$632,812
Villa 3 chambres dans Nong Pla Lai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Nong Pla Lai, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 221 m²
Nombre d'étages 2
Villa à Pattaya, Nong Pla Lai - The PALM GRANDIO'S, club familial, à partir de 7,9 millions …
$249,856
Maison 2 chambres dans Bang Lamung, Thaïlande
Maison 2 chambres
Bang Lamung, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
Maison à Pattaya, Rong Po - maison de ville ou villa avec un terrain, à partir de 2,59 milli…
$81,962
Maison de ville 3 chambres dans Bang Lamung, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Bang Lamung, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville à Pattaya, Sukhumvit – Rong Po – village fermé, 3 chambres, versements, à pa…
$101,740
Villa 4 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 429 m²
Nombre d'étages 1
BIBURY VILLAS - Villa d'un étage premium avec piscine privée à Thung Klom-Tanman, Pattaya Vi…
$491,538
Villa 6 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Villa 6 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 440 m²
Nombre d'étages 1
Villa d'un étage avec 6 chambres et piscine privée et une immense zone privée
$801,389
Villa 2 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Villa 2 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 126 m²
Nombre d'étages 1
Un étage 2 chambres Maison près de The Maple Pattaya Beach est un complexe de villas résiden…
$255,999
Villa 3 chambres dans Bang Lamung, Thaïlande
Villa 3 chambres
Bang Lamung, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 222 m²
Nombre d'étages 2
Maison à Pattaya, Pattaya Est (Rong Po) - village moderne d'ENGEL HAUS, à partir de 4,16 mil…
$196,499
Villa 3 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 367 m²
Nombre d'étages 1
Villa d'un étage avec 3 chambres et piscine privée et une immense zone privée The Prospect P…
$2,00M
Villa 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 559 m²
Nombre d'étages 2
Villa à Pattaya, projet de boutique CHARIN - terrain jusqu'à 645 m2, piscine privée, de 29,9…
$946,065
Maison de ville 3 chambres dans ban nein thray, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
ban nein thray, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 134 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville à Pattaya, Huai Yai - style anglais, colline avec lac, à partir de 3,19 mill…
$100,806
Villa 3 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Villa 3 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 207 m²
Nombre d'étages 1
Villas haut de gamme d'un étage avec piscine privée de style scandinave Le projet CELESTIAL …
$395,215
Villa 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 363 m²
Nombre d'étages 2
Villa à Pattaya - LAVENDER VILLA, piscine privée, projet de design, à partir de 18,9 million…
$598,019
Villa 3 chambres dans Pong, Thaïlande
Villa 3 chambres
Pong, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 314 m²
Nombre d'étages 2
Villas à Pattaya, Mabprachan - au bord du lac, piscines privées, projet premium, à partir de…
$405,140
Maison 3 chambres dans Bang Lamung, Thaïlande
Maison 3 chambres
Bang Lamung, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 155 m²
Nombre d'étages 1
Maison à Pattaya, Rong Po - maison d'un étage avec terrain et panneaux solaires Maison achev…
$126,095
Villa 3 chambres dans ban hnxng na tea lxy, Thaïlande
Villa 3 chambres
ban hnxng na tea lxy, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 212 m²
Nombre d'étages 1
Villa à Pattaya, quartier de Pong - maisons d'un étage FLEURS Villas avec un terrain, à part…
$250,741
Villa 4 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 179 m²
Nombre d'étages 2
Villas à Pattaya, Huay Quartier de Yai - maisons familiales avec mobilier dans le village tr…
$145,593
Villa 6 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Villa 6 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 390 m²
Nombre d'étages 2
Villa à Pattaya - BAANMAE RESIDENCE 69, 6 chambres, piscine privée, Thung Klom-Tanman, à par…
$569,215
Villa 3 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 296 m²
Nombre d'étages 2
Villa à Pattaya, Huai Yai - LARELANA VILLA, piscine privée, à partir de 12.49 millions а Nou…
$395,204
Maison 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Maison 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 162 m²
Nombre d'étages 2
Maison à Pattaya, Huai Yai - Maison de deux étages 4 chambres près de la mer, 5.29 millions …
$166,960
Caractéristiques des propriétés en Bang Lamung, Thaïlande

