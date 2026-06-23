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Villas Piscine à vendre en Ratsada, Thaïlande

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Ratsada, Thaïlande
Villa 4 chambres
Ratsada, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 205 m²
Nombre d'étages 2
Villa moderne de deux étages dans le style de Wabi Sabi est situé dans un quartier calme don…
$290,000
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Agence
UndersunEstate
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Ratsada, Thaïlande

avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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