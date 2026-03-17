Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Location longue durée
  4. Maison
  5. Piscine

Loyer mensuel d'un bien une maison avec piscine en Thaïlande

Chonburi
154
Pattaya
50
Nong Prue
27
Bang Lamung
3
Montrer plus
2 propriétés total trouvé
villa de 3 chambres dans Huai Yai, Thaïlande
villa de 3 chambres
Huai Yai, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 306 m²
Sol 1/1
Un maximum de confort vous attend dans cette superbe villa de 3 chambres, 3 salles de bains …
$2,551
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
villa de 3 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
villa de 3 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol 1/1
Cette résidence exclusive offre un parfait équilibre de confort, d'intimité et de commodité,…
$1,441
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Thaïlande

villas
Realting.com
Aller