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Loyer mensuel de Maisons en Pattaya, Thaïlande

Na Kluea
4
48 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Il s'agit d'une maison de 3 chambres, 2 salles de bains à louer à South Pattaya, offrant une…
$925
par mois
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Maison 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Spacieuse maison de 4 chambres à louer – Emplacement principal dans Central PattayaCette bel…
$1,541
par mois
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Maison 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Maison avec piscine privée à louer à Pratumnak Hill Cette maison avec piscine privée à louer…
$2,466
par mois
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Maison 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Villa vue piscine de 4 chambres à louer sur Thappraya Road, PattayaCette villa avec vue sur …
$2,435
par mois
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Maison 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Villa piscine à Jomtien 4 chambres à louer – Cette villa de 4 chambres, de 4 salles de bains…
$2,096
par mois
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Maison 3 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Maison 3 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Maison individuelle 2-Storey à louer – Central PattayaDisponible à la location, une maison i…
$1,233
par mois
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Maison 6 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 6 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Villa de luxe moderne à louer sur Pratumnak Hill, PattayaCette superbe villa de luxe moderne…
$7,707
par mois
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Maison 4 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Maison 4 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Villa de luxe 4 chambres à louer à JomtienProfitez d'un mélange exceptionnel de luxe et de c…
$7,053
par mois
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Maison 4 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Maison 4 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Maison de 4 chambres à louer à Jomtien – Cette spacieuse maison de 3 étages offre 4 chambres…
$1,850
par mois
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Maison 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Maison à louer à Soi Siam Country Club, East Pattaya Cette maison à louer à Soi Siam Countr…
$1,541
par mois
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Maison 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Maison à louer à Jomtien (non meublé) Cette maison indépendante vacante est disponible à la…
$771
par mois
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Maison 3 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Maison 3 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Grande maison de 3 chambres à louer à JomtienCette spacieuse maison de deux étages est situé…
$1,480
par mois
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Maison 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Villa Thaï-Bali style piscine à louer – Thappraya, PattayaVivez l'élégance intemporelle dans…
$3,699
par mois
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Maison 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Maison de 3 chambres à louer Pratumnak Hill PattayaCette maison spacieuse est située dans le…
$1,695
par mois
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Maison 5 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Maison 5 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Villa de piscine de style thaïlandais à louer – Huay Yai, PattayaCette belle villa de style …
$3,699
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Maison 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maison confortable de 3 chambres à louer à North Pattaya – Animaux acceptés et entièrement m…
$1,233
par mois
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Maison 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Villa de 4 chambres à louer à Jomtien - Nichée dans un quartier paisible de Jomtien, cette c…
$2,004
par mois
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Maison 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Villa piscine à Jomtien 4 chambres à louer - une opportunité exclusive disponible uniquement…
$3,699
par mois
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Maison 7 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 7 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Villa de 7 chambres à louer – Thappraya, PattayaSituée dans le prestigieux quartier de Thapp…
$3,083
par mois
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Maison 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maison individuelle à louer avec 3 chambres à coucher à Central PattayaCette maison individu…
$1,079
par mois
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Maison 6 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 6 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Villa vue piscine à louer à JomtienVivez le pinacle de la vie côtière haut de gamme à cette …
$2,466
par mois
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Maison 6 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 6 chambres
Pattaya, Thaïlande
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Nombre de salles de bains 8
Villa de luxe avec piscine à louer – Jomtien PattayaDécouvrez la hauteur de la vie de luxe a…
$2,466
par mois
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Maison 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Villa de luxe piscine à Jomtien à louer - Cette luxueuse villa de 4 chambres, de 5 salles de…
$10,789
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Maison 3 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Maison 3 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
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Nombre de salles de bains 4
Villa piscine de 3 chambres à louer Na JomtienCette spacieuse villa de piscine est située à …
$2,300
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Maison 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Maison à louer à Na Kluea, Nord Pattaya Cette maison individuelle récemment rénovée est sit…
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Maison 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
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Nombre de salles de bains 5
Villa privée piscine de 4 chambres à louer PattayaCette spacieuse résidence de deux étages e…
$4,316
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Maison 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
3 chambres 3 salles de bains Maison à vendre à North Pattaya. Offre 400 Superficie du terrai…
$2,158
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Maison 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Maison 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Maison individuelle de deux étages à louer à Central PattayaDécouvrez un style de vie modern…
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Maison 3 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Maison 3 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Villa de luxe 3 chambres avec piscine à louer – Résidence privée 2-StoreyVilla moderne de la…
$4,624
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Maison 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Villa de luxe avec piscine à louer à JomtienDécouvrez le mélange parfait de confort moderne …
$2,774
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