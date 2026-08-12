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Piscine Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Phuket, Thaïlande

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Choeng Thale
3
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2 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 417 m²
Sol 1/1
Vente appartement de luxe de 3 pièces avec surface de réparation design de 417 m2. L'apparte…
$1,57M
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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
Sol 5/7
Introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surrounding nat…
$1,22M
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Caractéristiques des propriétés en Phuket, Thaïlande

avec Jardin
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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