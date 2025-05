Complexe résidentiel New development of furnished villas with pools in Pasak, Phuket, Thailand

Ce développement exceptionnel offre une expérience de vie raffinée avec des résidences contemporaines conçues pour un confort moderne. Caractéristiques complexes intérieurs soigneusement conçus, les tons de bois naturel chaud en brun clair sont joliment jumelés avec des accents en or mince et en métal gris argent, créant des espaces de vie sophistiqués mais détendus. Vivez une tranquillité inégalée avec piscine privée sur mesure et jardins paysagers. Il y a aussi un double carport. Chaque villa comprend:

3 chambres ensuite

Vivre et manger en régime ouvert

Cuisine entièrement équipée

Salle de bain

Plancher en mezzanine

Zone de service

Systèmes solaires

Portail automatique télécommandé

Vidéosurveillance

Piscine avec jacuzzi

Aménagement paysager

Climatisation

Interphone vidéo

Mobilier THB

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Les villas se trouvent dans la région de Pasak. Assez proche du centre de shopping et de divertissement à Cherngtalay, de la plage de Layan et des clubs de plage haut de gamme sur la plage de Bang Tao, et pourtant assez loin pour profiter de la tranquillité privée et d'un sens luxueux de l'endroit.