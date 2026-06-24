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avec garage Studios à vendre en Pattaya, Thaïlande

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Pattaya
22
1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Studio 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
Sol 3/8
Studio d'une superficie de 29 m2 au 3ème étage dans une copropriété premium dans la zone la …
$97,527
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Caractéristiques des propriétés en Pattaya, Thaïlande

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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