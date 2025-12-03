Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Pattaya, Thaïlande

villas
34
maisons de ville
6
45 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 232 m²
Beautiful Pool Villa for Sale – 4 Bedrooms, 5 Bathrooms | South PattayaReady to Move In Deta…
$491,151
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 153 m²
Sol 2/2
Nouvelle maison de deux étages dans un style moderne - Type A est une option idéale pour l'i…
$315,489
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison de ville 2 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Sol 2/2
Maison de ville après rénovation près de Theprasit Night Market, Pattaya A vendre maison de …
$147,228
Laisser une demande
NicoleNicole
Villa 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
Sol 2/2
La conception des villas est faite dans un style moderne japonais unique Le complexe se comp…
$828,159
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 560 m²
Sol 1/1
Nouveau projet de villas de style Bali situé à Layan zone verte, arrondi avec des arbres Hev…
$1,51M
Laisser une demande
Villa 11 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Villa 11 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 11
Nombre de salles de bains 7
Surface 500 m²
Nombre d'étages 4
Maison de 4 étages est situé dans la zone de Naklua à distance de marche de la plage la plus…
$876,359
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 12 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 12 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 12
Nombre de salles de bains 10
Surface 816 m²
Sol 1/1
Majestic Residence – Elite villa complexe au bord de la mer à Pratamnak Hill, Pattaya Majest…
$2,10M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 250 m²
Sol 2/2
Découvrez un espace unique où le luxe s'allie à l'harmonie naturelle et à l'atmosphère de la…
$828,159
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 2 chambres
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 159 m²
Nombre d'étages 2
Numéro d'identification PT 1006Maisons de ville de Villa Maxx Villa avec piscine 2 chambres,…
$140,000
Laisser une demande
VernaVerna
Villa 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Villa 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
Maison d'un étage est situé dans la région de Naklua à côté de la plage la plus propre et la…
$209,450
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 260 m²
Pool Villa for Sale – Thappaya Soi 5, Central Pattaya Property Details: 3 Bedrooms, 2 Bathro…
$252,989
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 6 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 540 m²
Sol 2/2
Villa spacieuse avec 6 chambres à vendre à Aekmongkol Village 2, Chayapruek, Pattaya Nous vo…
$915,795
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 444 m²
Sol 2/2
Découvrez un espace unique où le luxe s'allie à l'harmonie naturelle et à l'atmosphère de la…
$1,58M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Maison 3 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 84 m²
Veranda Residence Pattaya offers luxury beachfront living in Na Jomtien, combining modern de…
$413,100
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Sol 2/2
Maison de 2 étages avec piscine dans le village de Baan Fah Rim Hadd Village dans le quartie…
$417,147
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 280 m²
Sol 1/1
Villa dans le complexe Jomtien Park Villas est l'incarnation de luxe, intimité et style de v…
$854,450
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Nombre d'étages 3
Villa Norway and Residence1 - maisons de ville au bord de la mer Villa Norway - un complexe …
$245,380
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 5 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 450 m²
Sol 2/2
Villa spacieuse avec 5 chambres à vendre, Tepprasit, Pattaya Nous vous proposons à la vente …
$652,887
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
Sol 2/2
Vivez l'ultime dans la vie de luxe dans cette superbe nouvelle villa à Pattaya, en Thaïlande…
$905,251
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
Villas de luxe avec piscine au cœur de Pattaya !THE LAVISH est un projet exclusif de villas …
$519,850
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Modern Pool Villa for Sale – Only 3.5 KM from Jomtien Beach Step into comfort and style with…
$274,565
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Villa 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol 1/1
Villa et terrain de jardin pour retourner à seulement quelques minutes à pied de la mer. L'e…
$657,269
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison de ville 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Sol 2/2
Nouvelle maison de deux étages avec piscine dans un style moderne - Type C avec un aménageme…
$255,459
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Sol 3/3
Green Field Villas est un village avec une infrastructure moderne, situé dans l'est de Patta…
$125,319
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Maison 3 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 84 m²
Veranda Residence Pattaya offers luxury beachfront living in Na Jomtien, combining modern de…
$413,100
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 5 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 380 m²
Sol 2/2
Voir le village de Point
$740,523
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 339 m²
Nombre d'étages 2
Villas de luxe avec piscines privées au coeur de Pattaya!La vie de luxe dans une communauté …
$618,206
Laisser une demande
Maison de ville 5 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison de ville 5 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 400 m²
Sol 5/5
Maison de ville Pratumnak soi 5
$744,905
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison de ville 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Sol 2/2
Nouvelle maison de deux étages avec piscine dans un style moderne - Type C avec un aménageme…
$249,762
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 230 m²
Sol 1/1
Villa dans le complexe Jomtien Park Villas est l'incarnation de luxe, intimité et style de v…
$911,413
Laisser une demande

