Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Pattaya
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Pattaya, Thaïlande

villas
36
maisons de ville
6
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 190 m²
Sol 2/2
Seule une villa flambant neuve est restée au cœur de Pattaya ! Ne manquez pas votre chance d…
$574,991
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Pattaya, Thaïlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller