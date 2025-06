Villa Utopia Thalang

Utopia Thalang est un projet de maison de ville bien conçu, adapté à une vie à long terme. Décoré dans le pur style japonais de simplicité et de minimalisme, entouré de la nature pure de Phuket. Le projet comprend des maisons de ville avec 2 et 3 chambres, des salons et des cuisines complètes.

Le nouveau projet Utopia Thalang se démarque sur le marché des villas de Phuket ; il a un prix très abordable pour la très haute qualité des matériaux fournis par le développeur.

Le projet dispose d'une piscine publique, de jardins japonais entre les villas, d'une zone de loisirs publique, d'une salle pour enfants, de restaurants, cafés, boutiques et sécurité 24h/24. Navette gratuite vers la plage de Maihao, l'aéroport et Maihao Utopia. De plus, en exclusivité à Utopia Thalang, les résidents peuvent profiter de l'utilisation gratuite de toutes les installations d'Utopia Maikhao, notamment de grandes piscines, d'un club pour enfants, d'un restaurant, d'une clinique et d'un bar de piscine.

Le plan d'affaires du projet est unique dans la mesure où tous les projets Utopia font partie d'une chaîne d'hôtels en copropriété à Phuket. Après l'achat, vous avez accès à une large gamme de services de la société de gestion. Par conséquent, les investisseurs n'ont pas les maux de tête et les coûts habituellement associés à l'entretien d'une propriété.

Emplacement :

Le projet est situé à seulement 100 mètres de la route principale de Phuket, entre des forêts calmes et verdoyantes. . L'aéroport est à seulement 10 minutes. Accès direct à l'American International Education, l'école internationale UWC est à seulement 3 minutes. Les principaux et plus grands parcours de golf de Phuket et de Thaïlande se trouvent à quelques minutes seulement, notamment le parcours de golf Blue Canyon le plus célèbre d'Asie du Sud-Est. Grand entrepôt supermarché/commerces légers situés à moins de 3 minutes à pied tels que Makro et Tesco et 7-11, les cafés KFC et AMAZON idéalement situés à distance de marche.