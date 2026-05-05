Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Pa Khlok
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Piscine

Appartements Piscine à vendre en Pa Khlok, Thaïlande

;
1 BHK
40
2 BHK
24
3 BHK
14
4 BHK
6
Appartement Supprimer
Tout effacer
13 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Sakhu, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Sakhu, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Ce complexe à grande échelle, situé à quelques pas de la plage de neige blanche et avec un a…
$221,757
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS Real Estate
Langues
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 2 chambres dans Sakhu, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Sakhu, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 58 m²
Sol 6/7
✔ This apartment sits on Phuket's northwest coast in the Nai Yang district, only 400 meters …
$242,069
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Appartement 1 chambre dans Sakhu, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Sakhu, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 27 m²
Sol 7/7
✔ The apartment lies on Phuket's northwest coast in the Nai Yang district, 400 meters from a…
$118,315
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Alanya HomeAlanya Home
Appartement 2 chambres dans Pa Khlok, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Pa Khlok, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Clarifiez les offres promotionnelles!Mon nom est Léon, posez-moi votre question, vérifiez la…
$244,230
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 1 chambre dans Sakhu, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Sakhu, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 37 m²
Le complexe est situé à distance de marche de Nai Yang Beach et est entouré par la nature du…
$155,880
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS Real Estate
Langues
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 2 chambres dans Sakhu, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Sakhu, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 58 m²
L'appartement est situé à 400 mètres de la magnifique plage de Nai Yang. Ce projet allie des…
$205,809
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS Real Estate
Langues
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Écrire dans un Telegram
Kolasin ValleysKolasin Valleys
Appartement 1 chambre dans Sakhu, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Sakhu, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 27 m²
L'emplacement est juste parfait pour ceux qui veulent acheter des appartements à Phuket. Ce …
$114,233
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS Real Estate
Langues
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 3 chambres dans Sakhu, Thaïlande
Appartement 3 chambres
Sakhu, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 119 m²
Situé à seulement 400 mètres de la pittoresque plage Nai Young, cet appartement offre une co…
$419,710
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS Real Estate
Langues
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 2 chambres dans Sakhu, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Sakhu, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Les appartements sont situés sur la première ligne de l'une des plages les plus confortables…
$242,110
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS Real Estate
Langues
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 1 chambre dans Sakhu, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Sakhu, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
L'appartement est situé à 350 mètres de Nai Yang Beach - l'une des plages les plus confortab…
$127,306
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS Real Estate
Langues
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 1 chambre dans Sakhu, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Sakhu, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Le nouveau projet à grande échelle du principal promoteur est situé à seulement 50 mètres de…
$147,290
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS Real Estate
Langues
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 1 chambre dans Sakhu, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Sakhu, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 37 m²
Le complexe est conçu comme un complexe résidentiel moderne, qui comprend plus de 27 infrast…
$154,951
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS Real Estate
Langues
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 2 chambres dans Sakhu, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Sakhu, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Le complexe est situé dans une zone côtière tranquille, à quelques minutes de Nai Yang Beach…
$227,472
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS Real Estate
Langues
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Écrire dans un Telegram

Caractéristiques des propriétés en Pa Khlok, Thaïlande

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller