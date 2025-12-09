Complexe résidentiel THE CUBE AMAZE

Une occasion unique d'investir dans un condominium moderne en Phuket ensoleillé, parfait pour la vie personnelle et la location!
Installation !
Le projet CUBE AMAZE se compose de deux condominiums de sept étages avec une infrastructure moderne pour une vie confortable et confortable sur l'île.
Équipements : grande piscine, coin salon, jardin sur le toit, gymnase, jardin bien entretenu, buanderie, parking, sécurité 24h/24 et vidéosurveillance.
Lieu:
- près du monument des deux sœurs au rond-point de la route Thepkasattri;
- distance jusqu'à la plage de Bang Tao - 9 km;
- à la plage de Surin - 11 km;
- Le centre commercial Robinson Lifestyle est accessible en 5 minutes;
Porto de Phuket et Boat Avenue sont à 10 minutes en voiture.
* Le coût peut varier selon le cours.