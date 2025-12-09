  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Complexe résidentiel THE CUBE AMAZE

Complexe résidentiel THE CUBE AMAZE

Phuket, Thaïlande
depuis
$69,961
;
13
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33036
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Une occasion unique d'investir dans un condominium moderne en Phuket ensoleillé, parfait pour la vie personnelle et la location!
Installation !
Le projet CUBE AMAZE se compose de deux condominiums de sept étages avec une infrastructure moderne pour une vie confortable et confortable sur l'île.
Équipements : grande piscine, coin salon, jardin sur le toit, gymnase, jardin bien entretenu, buanderie, parking, sécurité 24h/24 et vidéosurveillance.
Lieu:
- près du monument des deux sœurs au rond-point de la route Thepkasattri;
- distance jusqu'à la plage de Bang Tao - 9 km;
- à la plage de Surin - 11 km;
- Le centre commercial Robinson Lifestyle est accessible en 5 minutes;
Porto de Phuket et Boat Avenue sont à 10 minutes en voiture.
Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Phuket, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel DCONDO REEF
Kathu, Thaïlande
depuis
$53,150
Complexe résidentiel Clover Residences The Valley Phase 2
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$1,01M
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Pattaya, Thaïlande
depuis
$73,051
Complexe résidentiel Serene condominium
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$653,847
Complexe résidentiel The City Phuket
Wichit, Thaïlande
depuis
$105,179
Vous regardez
Complexe résidentiel THE CUBE AMAZE
Phuket, Thaïlande
depuis
$69,961
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$86,886
Le complexe est une définition d'un nouveau style de vie qui combine technologie et espaces verts naturels pour une vie durable.Caractéristiques:LobbySalle de réunionPiscineCokitchenDomaine de coworkingBuanderieSalon de la bibliothèque en plein airSalle de jeuxSpaBarreSalle de réceptionGymna…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Complexe résidentiel New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$242,651
Le complexe est en cours de développement sur un terrain d'environ 4000 m2 à la périphérie de la capitale Nathon sur Koh Samui, situé dans un endroit très calme mais non isolé! Sur ce terrain, 16 maisons sont en construction, dont 8 dans la première rangée directement sur la plage, et 8 autr…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Momentum
Complexe résidentiel The Momentum
Complexe résidentiel The Momentum
Complexe résidentiel The Momentum
Complexe résidentiel The Momentum
Afficher tout Complexe résidentiel The Momentum
Complexe résidentiel The Momentum
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$141,471
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Surface 51–108 m²
3 objets immobiliers 3
Complex résidentiel innovant à la plage de Lyan Ce projet incroyable est un environnement de vie complètement innovant qui unit les logements de luxe, l'infrastructure moderne et le service unique. Sur l'impressionnant 29 000 m². Des complexes d'appartements élégants et de villas luxueux…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.0
226,692
Apartment 2 chambres
72.0
320,301
Apartment 3 chambres
108.0
616,917
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Realting.com
Aller