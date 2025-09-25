  1. Realting.com
Villa MAISON SKY VILLA

Thalang, Thaïlande
depuis
$630,094
;
14
ID: 23096
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/11/2024

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2024
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Dépistage en ligne

À propos du complexe

Русский Русский

Opportunité d'investissement unique : villas de luxe avec de magnifiques vues sur la mer !
À quelques minutes des plages de Nai Yang et Mai Khao !
Plans de versement disponibles !
Maison Sky Villas - complexe de luxe de 8 villas privées avec piscines privées, situé à côté d'un parc national pittoresque. Chaque villa propose deux options d'aménagement pour répondre aux goûts les plus sophistiqués.
Commodités : piscines privées, terrasse piscine couverte, certains appartements disposent d'un toit terrasse, toilettes invités, parking couvert pour 2 voitures, espaces verts, sécurité 24h/24. , vidéosurveillance .
Localisation :
- À 5 minutes en voiture de l'aéroport international de Phuket et de la pittoresque plage de Nai Yang ;
- en 10-15 minutes environ en voiture, vous pourrez facilement rejoindre le célèbre Blue Canyon Country Club et la Marina Yacht Haven ;
- il existe de nombreux restaurants, bars sportifs, magasins situés sur la plage de Nai Yang et ses environs et des mini marchés;
- Si vous avez besoin de faire du shopping, les centres commerciaux Thalang les plus proches tels que Lotus's et Makro sont à seulement 25 minutes.
Écrivez ou appelez, nous répondrons à toutes vos questions !
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Thalang, Thaïlande

