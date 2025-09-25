Villa MAISON SKY VILLA

Opportunité d'investissement unique : villas de luxe avec de magnifiques vues sur la mer !
À quelques minutes des plages de Nai Yang et Mai Khao !
Plans de versement disponibles !
Maison Sky Villas - complexe de luxe de 8 villas privées avec piscines privées, situé à côté d'un parc national pittoresque. Chaque villa propose deux options d'aménagement pour répondre aux goûts les plus sophistiqués.
Commodités : piscines privées, terrasse piscine couverte, certains appartements disposent d'un toit terrasse, toilettes invités, parking couvert pour 2 voitures, espaces verts, sécurité 24h/24. , vidéosurveillance .
Localisation :
- À 5 minutes en voiture de l'aéroport international de Phuket et de la pittoresque plage de Nai Yang ;
- en 10-15 minutes environ en voiture, vous pourrez facilement rejoindre le célèbre Blue Canyon Country Club et la Marina Yacht Haven ;
- il existe de nombreux restaurants, bars sportifs, magasins situés sur la plage de Nai Yang et ses environs et des mini marchés;
- Si vous avez besoin de faire du shopping, les centres commerciaux Thalang les plus proches tels que Lotus's et Makro sont à seulement 25 minutes.
Écrivez ou appelez, nous répondrons à toutes vos questions !
* Le coût peut varier selon le cours.