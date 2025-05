Complexe résidentiel New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand

Conçu pour harmoniser l'élégance moderne avec la beauté naturelle de l'île. Doté de 9 villas luxueuses, le concept allie l'architecture contemporaine à un environnement luxuriant, créant une expérience de vie sereine et sophistiquée. Avec un accent sur l'intimité, le confort et la durabilité, la résidence offre une retraite paisible, avec un jardin de jeux aménagé pour les familles. Niché loin de la ville mais proche des commodités essentielles, il est l'équilibre parfait de l'exclusivité et de la connexion avec la nature.

Caractéristiques:

Design contemporain mélangé avec un style Bali touch.

Chaque villa dispose d'une spacieuse piscine privée de 8x3 m.

Espaces de vie et de restauration ouverts avec des finitions élégantes et haut de gamme matériaux.

3 chambres avec salle de bains privative.

Terrasse privée, jardins paysagés, salons confortables pour un style de vie tropical amélioré.

Sécurité et vidéosurveillance 24/7

Zones vertes paysagères.

Aire de jeux pour enfants

Boutique et café

Service de conciergerie

Achèvement - août 2026.

Emplacement et infrastructure à proximité

Lamai est l'un des endroits les plus désirables de Koh Samui, connu pour ses plages magnifiques, son environnement tropical luxuriant et son charme insulaire détendu. Il offre un équilibre parfait entre tranquillité et commodité, avec une variété de restaurants, boutiques, centres de bien-être et activités de plein air.