Complexe résidentiel Sudara

Nouveau projet de station balnéaire en copropriété à 500 mètres de Bang Tao Beach
Le complexe Sudara repense l'idée d'un style de vie avec une combinaison de sophistication et de chic thaïlandais dans les intérieurs sur fond de la charmante plage de Bang Tao, l'une des plus longues de Phuket, d'une longueur de 6 kilomètres.
Installations pour les résidents:
• Centre de fitness moderne
• Espaces de coworking pour le travail productif
• Espace multifonctionnel pour les événements
• Terrasse sur le toit avec espace barbecue
• Club d'enfants
Le projet comporte deux étapes.
La première phase comprend 3 condominiums de 220 logements situés sur 15 800 mètres carrés. Nous offrons des options avec une, deux et trois chambres, d'une superficie de 52 à 144 mètres carrés.
Dans le complexe Sudara vous trouverez des espaces de vie luxueux avec des intérieurs exquis.
L'emplacement le plus haut du projet donne accès à toutes les infrastructures du district. Bangkok Hospital (Clinic Bang Tao), Boat Avenue, Porto de Phuket, Laguna Golf Club, Blue Tree Phuket, HeadStart International School ne sont pas à plus de 15 minutes.
L'aéroport de Phuket est accessible en 30 minutes.