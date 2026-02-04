Complexe résidentiel Sudara

  1. Realting.com
depuis
$293,826
depuis
$4,839/m²
;
7
ID: 24633
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/03/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang
  • Ville
    Choeng Thale

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Русский Русский

Nouveau projet de station balnéaire en copropriété à 500 mètres de Bang Tao Beach

Le complexe Sudara repense l'idée d'un style de vie avec une combinaison de sophistication et de chic thaïlandais dans les intérieurs sur fond de la charmante plage de Bang Tao, l'une des plus longues de Phuket, d'une longueur de 6 kilomètres.

Installations pour les résidents:

• Centre de fitness moderne
• Espaces de coworking pour le travail productif
• Espace multifonctionnel pour les événements
• Terrasse sur le toit avec espace barbecue
• Club d'enfants

Le projet comporte deux étapes.
La première phase comprend 3 condominiums de 220 logements situés sur 15 800 mètres carrés. Nous offrons des options avec une, deux et trois chambres, d'une superficie de 52 à 144 mètres carrés.
Dans le complexe Sudara vous trouverez des espaces de vie luxueux avec des intérieurs exquis.

L'emplacement le plus haut du projet donne accès à toutes les infrastructures du district. Bangkok Hospital (Clinic Bang Tao), Boat Avenue, Porto de Phuket, Laguna Golf Club, Blue Tree Phuket, HeadStart International School ne sont pas à plus de 15 minutes.
L'aéroport de Phuket est accessible en 30 minutes.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 52.0
Prix ​​par m², USD 5,633
Prix ​​de l'appartement, USD 314,150
Appartements 2 chambres
Surface, m² 140.0
Prix ​​par m², USD 3,179
Prix ​​de l'appartement, USD 477,402
Appartements 3 chambres
Surface, m² 124.0
Prix ​​par m², USD 4,891
Prix ​​de l'appartement, USD 650,437

Localisation sur la carte

Choeng Thale, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
