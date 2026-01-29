Complexe résidentiel THE MOMENTUM

Une occasion unique d'investir dans un appartement dans l'un des complexes les plus prometteurs de Thaïlande avec une rentabilité garantie !
Installations disponibles !
Revenu garanti de 5%!
Croissance des prix par an: la différence de prix après livraison peut atteindre 20-30%.
Le Momentum est une concentration élevée d'esthétique et de technologie innovante entourée de forêts tropicales et de zones protégées avec accès à 3 excellentes plages.
Équipements: piscine, aire de jeux pour enfants et club, terrain de sport, gymnase, centre de santé, cafés et restaurants. spa, pharmacie, succursale bancaire, surveillance vidéo 24h/24.
Lieu:
- à moins de 10 minutes en voiture, il y a plusieurs plages populaires, dont les côtes paysagères visitées comme Patong, Kamala et Surin;
- 35 minutes du centre commercial principal de la ville en voiture;
- au parc aquatique Blue Tree à 20 minutes;
- Transfert de 15 minutes à l'aéroport international.
Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.