  2. Thaïlande
  3. Si Sunthon
  4. Complexe résidentiel THE MOMENTUM

Complexe résidentiel THE MOMENTUM

Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$199,859
27/01/2026
$200,642
27/03/2025
$150,852
;
26
ID: 22445
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang
  • Ville
    Si Sunthon

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne

À propos du complexe

Русский Русский

Une occasion unique d'investir dans un appartement dans l'un des complexes les plus prometteurs de Thaïlande avec une rentabilité garantie !
Installations disponibles !
Revenu garanti de 5%!
Croissance des prix par an: la différence de prix après livraison peut atteindre 20-30%.
Le Momentum est une concentration élevée d'esthétique et de technologie innovante entourée de forêts tropicales et de zones protégées avec accès à 3 excellentes plages.
Équipements: piscine, aire de jeux pour enfants et club, terrain de sport, gymnase, centre de santé, cafés et restaurants. spa, pharmacie, succursale bancaire, surveillance vidéo 24h/24.
Lieu:
- à moins de 10 minutes en voiture, il y a plusieurs plages populaires, dont les côtes paysagères visitées comme Patong, Kamala et Surin;
- 35 minutes du centre commercial principal de la ville en voiture;
- au parc aquatique Blue Tree à 20 minutes;
- Transfert de 15 minutes à l'aéroport international.
Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Complexes similaires
Complexe résidentiel Andaman Bay View Residence
Chalong, Thaïlande
depuis
$195,209
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools just 100 m from Bang Po Beach, Maenam, Samui, Thailand
Baan Thong Po, Thaïlande
depuis
$370,044
Complexe résidentiel Surin Sabai
Phuket, Thaïlande
depuis
$255,180
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Choeng Mon, Thaïlande
depuis
$381,651
Complexe résidentiel Enigma Residence
Rawai, Thaïlande
depuis
$94,404
Complexe résidentiel THE MOMENTUM
Autres complexes
Complexe résidentiel New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Rawai, Thaïlande
depuis
$125,549
Nous offrons des appartements modernes de plusieurs types (de 24 m2 à 36 m2).La résidence comprend un cinéma, des restaurants et un bar, un spa, un sauna, une salle de jeux, deux piscines.Achèvement - 31 mars 2024.Avantages Revenu annuel de 7% dans les 3 ans.Si vous payez 100% du prix, les 7…
TRANIO
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$1,18M
Nous vous proposons une villa de luxe près de la plage.Caractéristiques:piscinevue mer2 garagesEspace barbecueInstallations et équipement dans la maison Cuisine entièrement équipéeEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est idéalement située près de la plage, fournissant la es…
TRANIO
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Complexe résidentiel LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Complexe résidentiel LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Complexe résidentiel LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Complexe résidentiel LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Complexe résidentiel LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$257,143
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Une opportunité d'investissement unique! Appartement confortable entouré de verdure et d'équipements modernes!Installations disponibles !Mobilier complet !Un sentiment d'espace et de sérénité enveloppe les LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES condominiums à Phuket, où le ciel sans limite se mélange…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
