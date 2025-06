Skytech est un nouveau complexe résidentiel dans la station la mieux intégrée d'Asie et à distance de marche de la plage de Bangtao. Le développeur offre une large gamme de finitions et d'options d'ameublement, y compris des finitions de base, des meubles et des appareils, et des options complètes d'aménagement. Les résidents du complexe auront un accès exclusif au toit avec jacuzzi, piscines, piste de jogging, espace de bain de soleil et de yoga, et espace barbecue.



Skytech est situé dans la zone d'élite de la plus grande station balnéaire d'Asie parmi les hôtels cinq étoiles, les centres de loisirs de luxe Boat Avenue et Central Porto de Phuket, les clubs Catch, Dream Beach, Xana, les spas de luxe, et les centres à la mode, près du golf.

Le complexe intéresse les acheteurs qui veulent acheter des appartements comme résidences primaires ou secondaires, ainsi que les investisseurs. Les propriétaires peuvent être assurés que le personnel professionnel et expérimenté du complexe est toujours prêt à prendre soin de leurs appartements, y compris la fourniture d'un service de location spécialisée pendant leur absence.

Grâce à la disponibilité du transport dans le complexe, une banque avec service de change, une clinique médicale ouverte 24h/24, un magasin et du personnel multilingue, les résidents du complexe reçoivent tout le soutien dont ils ont besoin pour un mode de vie complet et confortable.

Le complexe se compose de 6 blocs, et ils sont construits par étapes:

Blocs A et B - 2e trimestre 2022

Bloc C - 2e trimestre 2023

Bloc D - 4e trimestre 2025

Bloc E - 2e trimestre 2026

Bloc F - 2e trimestre 2026

Revenu prévu - de 9 % par an

Forme de propriété - En franchise / En franchise