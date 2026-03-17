Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Na Kluea
  4. Location longue durée
  5. Copropriété

Loyer mensuel de condos en Na Kluea, Thaïlande

Copropriété Supprimer
Tout effacer
28 propriétés total trouvé
Copropriété 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Zire Wongamat Studio à louer – Ce studio condo entièrement meublé est situé au 21ème étage, …
$647
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Riviera Wongamat 1 Chambre 1 Salle de bains à louer. Sqm de salon, situé au 21ème étage, ent…
$863
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Le Palm Wongamat Beach Studio Vue sur la mer Condo à louerCe studio condo magnifiquement pré…
$493
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Copropriété 2 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
2 chambres à louer au CC Condominium 1 au Siam Country Club, East PattayaCette unité d'angle…
$570
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Studio Premium Condo à louer à Diana Estate Condominium – vue sur la piscine, Soi Buakhao, P…
$771
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Condo moderne de 2 chambres à louer à Serenity Condominium, North Pattaya, Wongamat Beach C…
$617
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Condo 1 chambre à louer – Soixante six condominium, North Pattaya Ce spacieux condo d'une ch…
$617
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Condominium Wongamat NorthpointLuxury condominium front de mer situé dans le prestigieux qua…
$2,158
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Baan Pai Haad Pattaya à louer à Wongamat, Pattaya du NordBaan Plai Haad Pattaya est un luxue…
$771
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
La plage Riviera Wongamat – 2 chambres à louerCe luxueux condominium est situé à la Riviera …
$2,004
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Condo 2 chambres à louer à Baan Plai Haad Wongamat PattayaCe condo en bord de mer à Baan Pla…
$1,295
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
La Riviera Wongamat – Condo de luxe à louerDécouvrez la vie côtière raffinée de la Riviera W…
$462
par mois
Laisser une demande
Copropriété 4 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 4 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Jardin Cliff Condominium 2 Spacieuse plage à Wongamat à louerCe condominium récemment rénové…
$1,850
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Une fois Pattaya Condo 1 chambre à louer - Vivez une vie citadine luxueuse dans cet élégant …
$863
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Arom Wongamat Condominium à louer à PattayaCe condominium bien présenté est situé dans la ré…
$1,387
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
La plage de Palm Wongamat Pattaya 2 chambres à louer – Ce condo de 2 chambres, 2 salles de b…
$2,096
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Condominium de luxe 2 - Lit à louer à Arom WongamatCe condominium de luxe exclusif à Arom Wo…
$2,774
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Condo studio moderne à louer – La Riviera WongamatCe studio élégant offre un mélange parfait…
$555
par mois
Laisser une demande
Copropriété dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété
Na Kluea, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Zire Wongamat Condo Studio à louer - Ce luxueux studio condo est disponible à la location da…
$617
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
La plage Riviera Wongamat – Studio Condominium à louer, PattayaLa Riviera Wongamat Beach est…
$493
par mois
Laisser une demande
Copropriété dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété
Na Kluea, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Zire Wongamat Studio Condo à louer – Ce luxueux studio condo est disponible à la location da…
$1,387
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Une fois Pattaya 1 chambre à louer - Ce condo 1 chambre, 1 salle de bain à North Pattaya off…
$832
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
1 Chambre 1 Salle de bain Condo à louer au Palm Wongamat. Offrant 46 m2 de surface habitable…
$1,079
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Condo de luxe à louer à PattayaVue sur la mer – Emplacement North PattayaCe condo de luxe mo…
$709
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Studio Condominium à louer à Zire Wongamat Ce studio condominium à louer à Zire Wongamat off…
$925
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Condo à louer à la Riviera Wongamat Animaux acceptésCe condominium bien présenté est situé à…
$678
par mois
Laisser une demande
Copropriété 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
LE PALME WONGAMAT BEACH PATTAYA – ÉTUDE CONDOMINIUM POUR LENTVivez une véritable vie en bord…
$617
par mois
Laisser une demande
Copropriété 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Club Royal Condominium 2 chambres à louer Naklua Wongamat Cette unité bien entretenue est s…
$771
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller