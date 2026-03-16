Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Na Kluea
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Na Kluea, Thaïlande

16 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Maison 3 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Single house for sale in East Pattaya This single detached house is available for sale in Ea…
$148,657
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Maison 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
This is 4 Bedrooms 2 Bathrooms Muji Style House for Sale in East Pattaya. Sitting on 264 Sqm…
$185,511
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Maison 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Luxury 3-Storey Pool Villa for Sale – North Pattaya This elegant three-storey villa in North…
$399,515
Laisser une demande
OneOne
Maison de ville 2 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Maison de ville 2 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Newly Renovated Minimal-Style Home in Central Pattaya This beautifully renovated home offers…
$83,310
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Maison 2 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
TW Park View 2 Bedrooms House for Sale – This single-storey 2-bedroom, 2-bathroom home is lo…
$102,202
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Maison 2 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
2 bedroom 2 bathroom townhouse for sale in East Pattaya. offering 80 Sqm land plot size. Com…
$74,019
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Maison 3 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Pool Villa for Sale – Siam Country Club, Pattaya Presenting a beautiful single-detached home…
$132,862
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Maison 3 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Pool Villa for Sale – North Pattaya This attractive detached pool villa is ideally located i…
$154,541
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Maison 3 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Pool Villa for Sale in East Pattaya This well-designed pool villa offers a perfect combinati…
$126,978
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Maison 2 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Single House for SaleSiam Country Club, East Pattaya This well-presented single house is loc…
$120,474
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Maison 3 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
3 Bedroom Pool Villa for Sale in East Pattaya – This 3-bedroom, 2-bathroom pool villa is sit…
$182,414
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Maison 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
AROM WONGAMART 1-Bedroom in Na Kluea Experience the ultimate in seaside luxury at AROM WONGA…
$433,583
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Maison 5 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Luxury Beachfront Pool Villa for Sale – Wongamat Beach , North Pattaya Discover an extraordi…
$7,43M
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Maison 2 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
2 Bedrooms 2 Bathrooms Townhouse for Sale in East Pattaya. Sitting on 148 Sqm of land plot s…
$101,892
Laisser une demande
Villa 11 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Villa 11 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 11
Nombre de salles de bains 7
Surface 500 m²
Nombre d'étages 4
Maison de 4 étages est situé dans la zone de Naklua à distance de marche de la plage la plus…
$900,852
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Villa 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
Maison d'un étage est situé dans la région de Naklua à côté de la plage la plus propre et la…
$215,304
Laisser une demande
Realting.com
Aller