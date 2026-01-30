Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Condos Piscine à vendre en Mueang Phuket, Thaïlande

Condo 3 chambres dans Wichit, Thaïlande
Condo 3 chambres
Wichit, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 76 m²
Nombre d'étages 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$224,966
Laisser une demande
Condo 1 chambre dans Wichit, Thaïlande
Condo 1 chambre
Wichit, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Nombre d'étages 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$91,374
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Wichit, Thaïlande
Condo 2 chambres
Wichit, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 65 m²
Nombre d'étages 6
A large project with a rich infrastructure in the center of the island The new condomini…
$195,590
Laisser une demande
