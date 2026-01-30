Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Condos à vendre en Mueang Phuket, Thaïlande

56 propriétés total trouvé
Condo 2 chambres dans Karon, Thaïlande
Condo 2 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 147 m²
C'est une occasion rare de posséder la seule unité de 2 chambres dans tout le projet The Vie…
$608,205
Condo 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Condo 1 chambre
Karon, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Communauté ultra-faible densité avec seulement 60 unités exclusives. La vie privée au paradi…
$189,302
Condo 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Condo 1 chambre
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
This modern Mediterranean-style residential complex, located within walking distance of the …
$129,029
Condo 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Condo 1 chambre
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Les appartements sont à distance de marche de la magnifique plage de Kata, une infrastructur…
$131,375
Condo 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Condo 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Résumé du projet : Dominion RawaiDominion Rawai est un projet de copropriété moderne situé à…
$241,550
Condo 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Condo 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 57 m²
Résumé du projet : Dominion RawaiDominion Rawai est un projet de copropriété moderne situé à…
$266,938
Condo 2 chambres dans Wichit, Thaïlande
Condo 2 chambres
Wichit, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Cet ensemble d'angle de 2 chambres et 2 salles de bains, magnifiquement rénové, offre une vu…
$277,591
Condo 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Condo 1 chambre
Karon, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Le Balance by the Beach est un projet de condominium de luxe situé sur Kata Road à Karon, Ph…
$253,190
Condo 2 chambres dans Karon, Thaïlande
Condo 2 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
Le Balance by the Beach est un projet de condominium de luxe situé sur Kata Road à Karon, Ph…
$307,757
Condo 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Condo 1 chambre
Karon, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Communauté ultra-faible densité avec seulement 60 unités exclusives. La vie privée au paradi…
$189,302
Condo 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Condo 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Le Title Adora est le dernier développement de condominiums du célèbre promoteur Rhom Bho Pr…
$130,998
Condo 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Condo 1 chambre
Karon, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Ever Prime Residences est un condominium moderne et haut de gamme situé au cœur de Karon, Ph…
$201,448
Condo 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Condo 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
The Wyndham La Vita Phuket hotel complex, managed by the world-renowned Wyndham hotel brand,…
$147,000
Condo 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Condo 1 chambre
Karon, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Le Balance by the Beach est un projet de condominium de luxe situé sur Kata Road à Karon, Ph…
$253,190
Condo dans Rawai, Thaïlande
Condo
Rawai, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Résumé du projet : Dominion RawaiDominion Rawai est un projet de copropriété moderne situé à…
$160,643
Condo 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Condo 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
Un complexe résidentiel moderne dans la prestigieuse région de Rawai, il combine parfaitemen…
$91,493
Condo dans Rawai, Thaïlande
Condo
Rawai, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Résumé du projet : Dominion RawaiDominion Rawai est un projet de copropriété moderne situé à…
$160,643
Condo 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Condo 1 chambre
Karon, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Le Balance by the Beach est un projet de condominium de luxe situé sur Kata Road à Karon, Ph…
$253,190
Condo 2 chambres dans Karon, Thaïlande
Condo 2 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
Le Balance by the Beach est un projet de condominium de luxe situé sur Kata Road à Karon, Ph…
$307,757
Condo 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Condo 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Résumé du projet : Dominion RawaiDominion Rawai est un projet de copropriété moderne situé à…
$241,550
Condo 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Condo 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Next Point Condominium is a modern, next-generation investment project located in the pictur…
$164,549
Condo 2 chambres dans Karon, Thaïlande
Condo 2 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
Le Balance by the Beach est un projet de condominium de luxe situé sur Kata Road à Karon, Ph…
$307,757
Condo 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Condo 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Le nouveau complexe, situé sur la plage de Rawai, propose des appartements avec des terrasse…
$141,697
Condo 2 chambres dans Karon, Thaïlande
Condo 2 chambres
Karon, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 66 m²
Communauté ultra-faible densité avec seulement 60 unités exclusives. La vie privée au paradi…
$285,835
Condo 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Condo 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 57 m²
Résumé du projet : Dominion RawaiDominion Rawai est un projet de copropriété moderne situé à…
$266,938
Condo 1 chambre dans Chalong, Thaïlande
Condo 1 chambre
Chalong, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Un nouveau complexe résidentiel géré par la marque hôtelière de renommée mondiale Wyndham of…
$78,942
Condo 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Condo 1 chambre
Karon, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 37 m²
Le Balance by the Beach est un projet de condominium de luxe situé sur Kata Road à Karon, Ph…
$162,985
Condo dans Rawai, Thaïlande
Condo
Rawai, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Résumé du projet : Dominion RawaiDominion Rawai est un projet de copropriété moderne situé à…
$160,643
Condo 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Condo 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Résumé du projet : Dominion RawaiDominion Rawai est un projet de copropriété moderne situé à…
$241,550
Condo 1 chambre dans Karon, Thaïlande
Condo 1 chambre
Karon, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Communauté ultra-faible densité avec seulement 60 unités exclusives. La vie privée au paradi…
$189,302
