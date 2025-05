Villa SUNRISE PARK

Une opportunité unique d'investir dans une villa luxueuse et moderne sur l'île époustouflante de Koh Samui !

Plan de paiement !

À seulement 800 mètres de la plage de Chaweng Noi !

Intérieur élégant aux couleurs douces !

Entièrement équipé mais non meublé !

SUNRISE PARK offre une excellente occasion de découvrir la sérénité de la vie insulaire entourée des attractions et des commodités les plus excitantes.

Équipements : Piscine privée, jardin, terrasse, villa à louer entièrement équipée, avec salles de bains, cuisine, fenêtres coulissantes, portes, sols et plafond en plâtre blanc ; éclairage, électricité et alimentation en eau, climatisation et ventilateur dans chaque chambre, et ventilateur dans chaque salle commune.

Situation : - centre-ville animé de Chaweng et marché nocturne, à deux pas de l'hôtel ; - plage de Lamai ; - terrasse d'observation de Lamai ; - pierre de la Saint-Valentin ; - accès facile au jardin magique de Tarnim, à l'aquarium de Koh Samui, au zoo des tigres et à la cascade de Mueang ; - aéroport international de Samui, à 7,5 km ; - hôpital international de Bandon, à 1,2 km ; - hôpital de Bangkok Samui, à 2 km. Période de construction : 12 mois.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions !