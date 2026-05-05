Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Ko Kaeo
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Piscine

Villas Piscine à vendre en Ko Kaeo, Thaïlande

;
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 4 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 820 m²
Nombre d'étages 2
Grande résidence privée dans la partie centrale de Phuket. Une option idéale pour ceux qui r…
$854,838
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
UndersunEstate
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Ko Kaeo, Thaïlande

avec Jardin
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller