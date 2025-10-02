Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Khlong Luang
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Khlong Luang, Thaïlande

Khlong Luang
3
3 propriétés total trouvé
Condo 1 chambre dans Tha Khlong Town Municipality, Thaïlande
Condo 1 chambre
Tha Khlong Town Municipality, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
KAVE Wonderland: Your Magical Investment Opportunity Near Thammasat University STARTING PRIC…
$72,782
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 1 chambre dans Tha Khlong Town Municipality, Thaïlande
Condo 1 chambre
Tha Khlong Town Municipality, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
KAVE Wonderland: Your Magical Investment Opportunity Near Thammasat University STARTING PRIC…
$72,782
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 1 chambre dans Tha Khlong Town Municipality, Thaïlande
Condo 1 chambre
Tha Khlong Town Municipality, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
KAVE Wonderland: Your Magical Investment Opportunity Near Thammasat University STARTING PRIC…
$72,782
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
AdriastarAdriastar
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Khlong Luang

appartements

Caractéristiques des propriétés en Khlong Luang, Thaïlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller