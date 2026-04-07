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Propriétées résidentielles à vendre en Khet Udomsak, Thaïlande

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Sattahip, Thaïlande
Maison 2 chambres
Sattahip, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
House 2 Bedroom for Sale in Bon Kai Sattahip This detached house sits on 59 sq.wah of land i…
$74,019
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Agence
PLC Real Estate
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Caractéristiques des propriétés en Khet Udomsak, Thaïlande

Bon marché
Luxe
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