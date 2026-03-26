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Maisons à vendre en Khao Chi Chan, Thaïlande

villas
8
16 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Khao Chi Chan, Thaïlande
Villa 3 chambres
Khao Chi Chan, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Surface 116 m²
$198,684
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DDA Real Estate
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Maison 5 chambres dans Khao Chi Chan, Thaïlande
Maison 5 chambres
Khao Chi Chan, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
House for Sale 5 Bedrooms in Na Jomtien, Pattaya This solid house is located in the Jomtien …
$309,702
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PLC Real Estate
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Villa 2 chambres dans Khao Chi Chan, Thaïlande
Villa 2 chambres
Khao Chi Chan, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 82 m²
Sol 1/1
Maison de vacances parfaite près de la mer et de la montagne bouddha! Cette propriété de 2 c…
$104,989
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Международное агентство недвижимости Habita
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OneOne
Villa 5 chambres dans Khao Chi Chan, Thaïlande
Villa 5 chambres
Khao Chi Chan, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 385 m²
Nombre d'étages 2
La maison est située dans un village de chalets situé dans la partie sud de la ville de Patt…
$415,946
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Villa 5 chambres dans mab fakthxng, Thaïlande
Villa 5 chambres
mab fakthxng, Thaïlande
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 504 m²
Nombre d'étages 2
Villa confortable dans la zone de la ville de Pattaya avec les conditions environnementales …
$611,836
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Maison 4 chambres dans Khao Chi Chan, Thaïlande
Maison 4 chambres
Khao Chi Chan, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
4 Bedroom Pool View Villa for sale in Bang Saray This pool view villa for sale is located in…
$370,094
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Melrose VillasMelrose Villas
Maison 3 chambres dans Khao Chi Chan, Thaïlande
Maison 3 chambres
Khao Chi Chan, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
3 Bedrooms Pool Villa for Sale in Bangsaray - This beautiful 3-bedroom, 4-bathroom pool vill…
$461,456
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Villa 4 chambres dans mab fakthxng, Thaïlande
Villa 4 chambres
mab fakthxng, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 324 m²
Nombre d'étages 2
Villa confortable dans la zone de la ville de Pattaya avec les conditions environnementales …
$224,992
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Maison 6 chambres dans Khao Chi Chan, Thaïlande
Maison 6 chambres
Khao Chi Chan, Thaïlande
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Luxury Villa for Sale in Na Jomtien – 200 Meters from the Beach This ultra-luxury villa is l…
$3,69M
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Maison 3 chambres dans Khao Chi Chan, Thaïlande
Maison 3 chambres
Khao Chi Chan, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Modern Minimalist 3-Bedroom Smart Home for Sale – U-Tapao, Sattahip (EEC Zone) This beautifu…
$114,590
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Villa 3 chambres dans mab fakthxng, Thaïlande
Villa 3 chambres
mab fakthxng, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 195 m²
Sol 1/1
Maison d'un étage avec piscine dans le village populaire de Baan Dusit Pattaya-1 sur le terr…
$234,243
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Maison de ville 3 chambres dans Khao Chi Chan, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Khao Chi Chan, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
Maison de deux étages avec piscine dans le complexe Palm Grove est situé dans le secteur de …
$393,616
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Maison 2 chambres dans Khao Chi Chan, Thaïlande
Maison 2 chambres
Khao Chi Chan, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
House for Sale – Na jomtien, Sattahip Discover a charming single-story house located in the …
$123,571
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Villa 2 chambres dans Khao Chi Chan, Thaïlande
Villa 2 chambres
Khao Chi Chan, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 116 m²
Sol 1/1
Villa d'un étage dans la zone prestigieuse du lac Silver, Pattaya Nous vous proposons à la v…
$275,838
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Villa 2 chambres dans mab fakthxng, Thaïlande
Villa 2 chambres
mab fakthxng, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 256 m²
Nombre d'étages 1
Villa confortable dans la zone de la ville de Pattaya avec les conditions environnementales …
$321,740
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Maison 3 chambres dans Bang Sare, Thaïlande
Maison 3 chambres
Bang Sare, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
3 Bedrooms House for Sale in Na Jomtien – This spacious and fully furnished home features 3 …
$836,195
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Caractéristiques des propriétés en Khao Chi Chan, Thaïlande

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