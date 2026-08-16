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avec jardin Studios à vendre en Kathu, Thaïlande

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Patong
4
Pa Tong
4
1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Kamala, Thaïlande
Studio 1 chambre
Kamala, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 2/8
Résidence de villégiature à PhuketUn complexe résidentiel moderne conçu pour une vie confort…
$118,118
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Caractéristiques des propriétés en Kathu, Thaïlande

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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