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Studios à vendre en Huai Yai, Thaïlande

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35 propriétés total trouvé
Studio dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Studio
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 27 m²
Sol 8/8
Seven Seas est une copropriété de style resort qui se compose de 7 îles tropicales, lagons, …
$75,607
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Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Sol 37/46
La Riviera Jomtien – un studio avec vue sur la mer dans un complexe haut de gamme près de la…
$143,494
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Studio dans Huai Yai, Thaïlande
Studio
Huai Yai, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 4
Suites Diamond Resort est situé dans un endroit très confortable et calme, à proximité des r…
$87,170
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AdriastarAdriastar
Studio dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Studio
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 2/7
Studio appartement dans un nouveau projet d'investissement à Pattaya du plus grand leader de…
$177,853
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Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
Sol 6/8
Laguna Beach Resort 3 - Maldives - l'un des plus grands complexes de type hôtel "Ville de la…
$66,267
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Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 7/27
Le Condominium Sands est un complexe résidentiel de luxe moderne dans l'un des quartiers les…
$88,059
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MontbelMontbel
Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 2/8
Dusit Grand Park 2 est un nouveau complexe de condominiums de luxe situé à Jomtien à Pattaya…
$111,106
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Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 27 m²
Sol 5/8
Laguna Beach Resort 3 - Les Maldives - l'un des plus grands complexes de type hôtel "Ville d…
$75,162
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Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Sol 6/38
PANORA Pattaya est une copropriété de luxe construite en 2022. Il est situé sur un terrain d…
$167,224
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Studio 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Studio 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Studio récemment rénové Condo à vendre à View Talay 2B, Jomtien – Premier emplacement avec v…
$71,910
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Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Sol 3/15
Star Beach Condotel est situé dans un quartier calme et prestigieux, à seulement 10 minutes …
$69,825
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Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 3/8
Water Park Condominium est un complexe du développeur Heights Holdings dans la prestigieuse …
$80,054
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Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 5/8
Water Park Condominium est un complexe du développeur Heights Holdings dans la prestigieuse …
$77,830
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Studio 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Studio 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Votre retraite parfaite de Pratumnak vous attend ! Ce spacieux studio haut étage offre une v…
$48,333
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Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 24 m²
Sol 18/23
Empire Tower est un studio surplombant la ville dans le quartier populaire de Jomtien.A vend…
$78,527
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Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Sol 7/8
Laguna Beach Resort 3 Maldives Pattaya est le plus grand condominium de Jomtien. Le complexe…
$75,162
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Studio dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Studio
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 27 m²
Sol 4/8
Seven Seas est une copropriété de style resort qui se compose de 7 îles tropicales, lagons, …
$75,162
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Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 5/14
Majestic Condominium - appartements abordables à Jomtien près des marchés et des infrastruct…
$44,152
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Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 3/8
Appartements confortables à des prix super. Pristine Park 3 est un nouveau projet de la marq…
$111,106
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Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 24 m²
Sol 8/8
Laguna Beach Resort 3 Maldives Pattaya est le plus grand condominium de Jomtien. Le complexe…
$61,375
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Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 5/5
Spacieux Studio avec des rénovations fraîches et de nouveaux meubles, le 5ème étage du Majes…
$62,264
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Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
Sol 8/46
Studio confortable au 8ème étage dans un complexe d'élite à 300 mètres de la plage de Jomtie…
$119,636
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Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 3/25
Ce studio rénové donnant sur la mer dans la vue Talay 3 Un condominium est situé au 6 Pratam…
$117,857
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Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 21/25
Spacieux Studio sur un étage élevé avec vue sur la mer et la ville. entièrement meublé. View…
$122,305
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Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
Sol 8/8
WOW nouvelle marque condominium Dusit Grand Park 2 situé est situé au coeur de Jomtien. Il s…
$64,706
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Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 6/30
Skypark Lucean Jomtien Pattaya est un projet ultra-moderne et technologique au tout début de…
$160,019
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Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 4/7
View Talay Residence 3 est un bâtiment moderne de sept étages situé à Jomtien, Pattaya, dans…
$113,855
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Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 5/25
Spacieux Studio donnant sur la mer Vue Talay 3 est situé sur la rue Pratamnak, 6, avec accès…
$151,213
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Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 2/8
Water Park Condominium est un complexe du développeur Heights Holdings dans la prestigieuse …
$80,054
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Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 13/25
Studio spacieux avec vue sur la mer et la ville. entièrement meublé. Il n'y a pas de mobilie…
$146,321
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Caractéristiques des propriétés en Huai Yai, Thaïlande

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