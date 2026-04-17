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Restaurants à vendre en Thaïlande

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Sunlique Rooftop Restaurant | Phuket dans Karon, Thaïlande
Sunlique Rooftop Restaurant | Phuket
Karon, Thaïlande
Surface 700 m²
Nombre d'étages 4
Sunlique is a rooftop restaurant in Phuket with stunning panoramic views, high cuisine, and …
$468,750
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Restaurant 460 m² dans Rawai, Thaïlande
Restaurant 460 m²
Rawai, Thaïlande
Surface 460 m²
Chambre spacieuse avec possibilité d'organiser une cuisine, salle à manger et buanderie.Conv…
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