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Entreprise à vendre en Chonburi, Thaïlande

Pattaya
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13 propriétés total trouvé
Entreprise établie dans Pattaya, Thaïlande
Entreprise établie
Pattaya, Thaïlande
Chambres 12
Nombre de salles de bains 12
Pool Villa in South Pattaya for Sale - This expansive 12-bedroom, 12-bathroom pool villa in …
$588,433
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Entreprise établie dans Nong Prue, Thaïlande
Entreprise établie
Nong Prue, Thaïlande
Rare Opportunity!! Popular Central Pattaya Club for Sale – Ready to Operate This fully oper…
$1,08M
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Entreprise établie dans Khao Chi Chan, Thaïlande
Entreprise établie
Khao Chi Chan, Thaïlande
Chambres 13
Nombre de salles de bains 13
Resort Business for Sale in Bangsaray – This 13-bedroom resort is still actively running and…
$898,135
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Entreprise établie dans Pattaya, Thaïlande
Entreprise établie
Pattaya, Thaïlande
Chambres 7
Nombre de salles de bains 12
4 Storey Commercial Building 7 Bedroom in Jomtien This 4 storey commercial building is locat…
$495,523
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Entreprise établie dans Huai Yai, Thaïlande
Entreprise établie
Huai Yai, Thaïlande
Chambres 10
Nombre de salles de bains 13
This luxurious private resort in Pattaya offers an exceptional living experience with 10 lav…
$4,65M
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Entreprise établie dans Pattaya, Thaïlande
Entreprise établie
Pattaya, Thaïlande
Chambres 12
Nombre de salles de bains 10
Luxury Pool Villa Near the Beach for Sale on Pratumnak Hill, Pattaya (Only 100 meters from t…
$1,49M
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Entreprise établie dans Bang Sare, Thaïlande
Entreprise établie
Bang Sare, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Pool Villa for Sale 3 Storeys 4 Bedrooms in Bang Saray Owner Finance Available ! Start your …
$284,926
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Entreprise établie dans Pattaya, Thaïlande
Entreprise établie
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Established Café Business Takeover for Sale in Khao Noi Pattaya Located in the Khao Noi Patt…
$26,325
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Entreprise établie dans Pattaya, Thaïlande
Entreprise établie
Pattaya, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
3-Storey Commercial Building for Sale – Prime Business Location on Thappraya Road, Pattaya U…
$263,247
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Entreprise établie dans Pattaya, Thaïlande
Entreprise établie
Pattaya, Thaïlande
Chambres 36
Nombre de salles de bains 36
Commercial Building 36 Rooms for Sale in Central Pattaya This hospitality business opportuni…
$1,70M
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Entreprise établie dans Na Chom Thian, Thaïlande
Entreprise établie
Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Luxury 4 Bedrooms Pool Villa in Na Jomtien for Sale – This stunning 4-bedroom, 5-bathroom po…
$1,24M
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Entreprise établie dans Pattaya, Thaïlande
Entreprise établie
Pattaya, Thaïlande
Chambres 12
Nombre de salles de bains 13
Spacious Pool Villa for Sale in South Pattaya Ideal Rental Investment This large pool villa …
$588,433
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Entreprise établie dans Pattaya, Thaïlande
Entreprise établie
Pattaya, Thaïlande
Chambres 195
Nombre de salles de bains 127
Hotel 195 Rooms with Land for Sale Pattaya Naklua Area This hotel 195 rooms with land for sa…
$10,10M
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