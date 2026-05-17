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Maisons de ville avec jardin à vendre en Choeng Thale, Thaïlande

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Maison de ville 3 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 262 m²
Nombre d'étages 2
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Maison de ville 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Nombre d'étages 2
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Maison de ville 3 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 143 m²
Nombre d'étages 2
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Maison de ville 2 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Maison de ville 2 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 122 m²
Nombre d'étages 2
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Caractéristiques des propriétés en Choeng Thale, Thaïlande

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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