Villa The Teak Phuket – phase 2

À qui s'adresse-t-il :

Idéal pour ceux qui recherchent le luxe et la tranquillité, qu'ils souhaitent vivre ou investir dans l'un des plus beaux endroits de Phuket. Ce projet s'adresse aux personnes exigeantes qui apprécient le confort, l'intimité et le respect de l'environnement.

À propos de l'emplacement :

Situé au cœur des paysages luxuriants de Thalang, Phuket, près de la célèbre plage de Bangtao. Cette zone offre un mélange parfait d'isolement et d'accès pratique aux principales attractions de l'île : l'aéroport est à 30 minutes, les plages de Layan et de Bangtao sont à seulement quelques minutes, et de nombreux lieux culturels et de divertissement sont à proximité.

À propos du projet :

Le Teak Phuket – Phase 2 propose des villas exclusives avec piscine, avec seulement 13 unités disponibles. Chaque villa varie de 481 à 569 m² sur des terrains de 414 à 571 m². Le projet comprend des technologies de maison intelligente modernes, de hauts plafonds et des éléments en teck, garantissant durabilité et harmonie avec la nature.

Infrastructure et équipements :

Système de piscine d'eau salée, salle multifonctionnelle, salle du personnel, systèmes de verre intelligent, système de gestion de maison intelligente, vidéosurveillance, jardin, parking, sécurité, piscine.

Attrait pour l'investissement :

Une conception réfléchie et un grand respect de l'environnement font de ce projet un investissement idéal. Son emplacement favorable, son nombre limité de villas et sa valeur locative élevée promettent des rendements importants et une plus-value en capital.

Top 3 des caractéristiques :

Offre limitée : seulement 13 villas. Technologies modernes de maison intelligente. Terrains spacieux et matériaux de haute qualité.

