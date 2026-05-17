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Appartements près du club de golf à vendre en Choeng Thale, Thaïlande

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Appartement 1 chambre dans Choeng Thale, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Sol 5/5
SkyPark Laguna - un projet du développeur Laguna Phuket - est l'une des marques de développe…
$225,225
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Ban Bang Thao, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 5/9
Appartement à vendre, dans la zone la plus prestigieuse de l'île de Phuket - Laguna.Appartem…
$200,528
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Caractéristiques des propriétés en Choeng Thale, Thaïlande

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
Bon marché
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