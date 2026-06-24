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Maisons à vendre en Bangkok, Thaïlande

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16 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Maison 4 chambres
Bangkok, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 568 m²
Découvrez l'élégance intemporelle au Park Heritage Pattanakarn, une collection exclusive de …
$2,00M
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Maison 4 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Maison 4 chambres
Bangkok, Thaïlande
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Nombre de salles de bains 6
Surface 568 m²
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$1,94M
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Maison 4 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Maison 4 chambres
Bangkok, Thaïlande
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Nombre de salles de bains 6
Surface 568 m²
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Maison 4 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Maison 4 chambres
Bangkok, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 568 m²
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Maison 4 chambres dans Bangkok, Thaïlande
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Bangkok, Thaïlande
Chambres 4
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TekceTekce
Maison 4 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Maison 4 chambres
Bangkok, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 778 m²
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$3,03M
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Villa 5 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Villa 5 chambres
Bangkok, Thaïlande
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 591 m²
Nombre d'étages 2
Grand Bangkok Boulevard Ramintra est une maison de luxe de 5 chambres Duomo De Florence!A ve…
$3,70M
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DDA Real Estate
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Maison 4 chambres
Bangkok, Thaïlande
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Nombre de salles de bains 6
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Bangkok, Thaïlande
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Nombre de salles de bains 6
Surface 778 m²
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$2,73M
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Maison 4 chambres
Bangkok, Thaïlande
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Nombre de salles de bains 6
Surface 568 m²
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$2,06M
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Maison 4 chambres
Bangkok, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 568 m²
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Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 568 m²
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Nombre de salles de bains 6
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Bangkok, Thaïlande
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Maison 10 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Maison 10 chambres
Bangkok, Thaïlande
Nombre de pièces 14
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 765 m²
Nombre d'étages 3
Manoir de luxe à vendre, Soi Sukhumvit 71, près de la station BTS Phra Khanong, à seulement …
$5,84M
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Caractéristiques des propriétés en Bangkok, Thaïlande

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