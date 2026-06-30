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Immobilier commercial en Zanzibar, Tanzanie

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Unguja Sud et Central
3
4 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 222 m² dans Paje, Tanzanie
Propriété commerciale 222 m²
Paje, Tanzanie
Surface 222 m²
Nombre d'étages 8
Prévente dans la première ligne de l'océan premium.Du studio 40 m2 au penthouse royal 800 m2…
$550,000
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Propriété commerciale 41 m² dans Bwejuu, Tanzanie
Propriété commerciale 41 m²
Bwejuu, Tanzanie
Surface 41 m²
Nombre d'étages 8
Prévente dans la première ligne de l'océan premiumDe 40m2 studio à 800m2 penthouse royalNouv…
$90,000
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Investissement 42 m² dans Paje, Tanzanie
Investissement 42 m²
Paje, Tanzanie
Surface 42 m²
Nombre d'étages 8
Prévente dans la première ligne de l'océan premium.Du studio 40 m2 au penthouse royal 800 m2…
$90,000
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Resort Secluded Gardens dans Zanzibar, Tanzanie
Resort Secluded Gardens
Zanzibar, Tanzanie
Zanzibar, Tanzanie Boutique, élégant, charmant, hôtel privé est situé sur un terrain de 5,9 …
$6,88M
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