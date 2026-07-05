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Vue sur la mer Studios à vendre en Kaskazini A, Tanzanie

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Nungwi
6
1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Nungwi, Tanzanie
Studio 1 chambre
Nungwi, Tanzanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Sol 1/7
Appartement dans une nouvelle maison près des plages de Nungwi et Kendwa,Le futur casino, la…
$83,000
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Kaskazini A, Tanzanie

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