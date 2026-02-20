Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Tanzanie
  3. Nungwi
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Nungwi, Tanzanie

1 propriété total trouvé
Studio dans Nungwi, Tanzanie
Studio
Nungwi, Tanzanie
Surface 48 m²
Le premier versement est $ 31,200 - 40% du coût de $ 78,000, le reste en versements jusqu'au…
$31,200
T.V.A.
Agence
ИП Риелтор без границ kz
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
