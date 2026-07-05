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avec garage Studios à vendre en Kaskazini A, Tanzanie

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Nungwi
6
2 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Kendwa, Tanzanie
Studio 1 chambre
Kendwa, Tanzanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 3/7
Complexe Premium à 100 m de l'océan dans l'emplacement TOP-1 de Nungwi & Paje Island.✔ Empla…
$83,000
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Nungwi, Tanzanie
Studio 1 chambre
Nungwi, Tanzanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Sol 2/7
Complexe Premium à 100 m de l'océan dans les plages TOP-3.lieux de Paje & Nungwi,✔ Emplaceme…
$83,000
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Kaskazini A, Tanzanie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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