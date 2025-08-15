Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Suisse
  3. Uri
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Uri, Suisse

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Andermatt, Suisse
Appartement 2 chambres
Andermatt, Suisse
Nombre de pièces 2
Surface 98 m²
Accès en voiture 150 min Milan 110 min Como 100 min Lugano 90 min Zurich 130 min Belgique 55…
$4,46M
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Uri, Suisse

Bon marché
Luxe
