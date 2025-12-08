Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Demeures à vendre en Suisse

4 propriétés total trouvé
Manoir 6 chambres dans Genève, Suisse
Manoir 6 chambres
Genève, Suisse
Nombre de pièces 20
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 800 m²
Domaine historique unique à GenèveMagnifique résidence sur un territoire privé de 6 hectares…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Manoir 6 chambres dans District de Lausanne, Suisse
Manoir 6 chambres
District de Lausanne, Suisse
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 430 m²
Nombre d'étages 3
Ce luxueux manoir spacieux a un excellent emplacement et une vue magnifique sur le lac et le…
$5,73M
Laisser une demande
Manoir 6 chambres dans Territet, Suisse
Manoir 6 chambres
Territet, Suisse
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 4
The perfect combination of sophistication and elegance! This beautiful home is located in th…
$4,78M
Laisser une demande
Sky ApartmentsSky Apartments
Manoir 2 chambres dans Territet, Suisse
Manoir 2 chambres
Territet, Suisse
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 260 m²
Nombre d'étages 2
Great location with great lake views. Situated in the charming village of Brent nad Montreux…
$4,77M
Laisser une demande
