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Appartements avec garage à vendre en Javea, Espagne

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14 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Javea, Espagne
Appartement 3 chambres
Javea, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Découvrez une nouvelle maison à quelques minutes de la plage. Ce complexe résidentiel fait p…
$491,246
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Appartement 3 chambres dans Javea, Espagne
Appartement 3 chambres
Javea, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Sol 2/4
Nous vous présentons un appartement de 114.42 m2 dans le style méditerranéen dans la ville d…
$475,362
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Appartement 3 chambres dans Javea, Espagne
Appartement 3 chambres
Javea, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Situé dans une zone privilégiée au bord de la mer, ce nouveau complexe résidentiel offre une…
$433,591
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Alanya HomeAlanya Home
Appartement 2 chambres dans Javea, Espagne
Appartement 2 chambres
Javea, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
Découvrez une nouvelle maison à quelques minutes de la plage. Ce complexe résidentiel fait p…
$426,531
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Appartement 3 chambres dans Javea, Espagne
Appartement 3 chambres
Javea, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 112 m²
Situé dans l'une des meilleures zones, votre future maison au bord de la mer offre une sélec…
$538,312
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Penthouse 2 chambres dans Javea, Espagne
Penthouse 2 chambres
Javea, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 3/3
Magnifique penthouse de luxe avec jardin et piscine commune, situé à proximité de la côte. …
$451,098
T.V.A.
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Appartement 3 chambres dans Javea, Espagne
Appartement 3 chambres
Javea, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 177 m²
Découvrez le style de vie méditerranéen dans votre nouvelle maison à Javea. En vente est un…
$638,914
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Appartement 4 chambres dans Javea, Espagne
Appartement 4 chambres
Javea, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 216 m²
Découvrez une nouvelle maison à quelques minutes de la plage. Ce complexe résidentiel fait p…
$1,02M
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Appartement 2 chambres dans Javea, Espagne
Appartement 2 chambres
Javea, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
Situé dans une zone privilégiée au bord de la mer, le complexe résidentiel offre un choix él…
$445,358
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Appartement 3 chambres dans Javea, Espagne
Appartement 3 chambres
Javea, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Découvrez une nouvelle maison à quelques minutes de la plage. Ce complexe résidentiel fait p…
$467,714
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Appartement 3 chambres dans Javea, Espagne
Appartement 3 chambres
Javea, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 112 m²
Situé dans une zone prestigieuse, votre future maison au bord de la mer offre une sélection …
$538,312
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Appartement 2 chambres dans Javea, Espagne
Appartement 2 chambres
Javea, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 89 m²
Situé dans une zone privilégiée au bord de la mer, votre future maison offre une sélection é…
$433,003
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Appartement 3 chambres dans Javea, Espagne
Appartement 3 chambres
Javea, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Situé dans l'une des zones les plus prestigieuses, votre future maison au bord de la mer off…
$439,474
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Appartement 2 chambres dans Javea, Espagne
Appartement 2 chambres
Javea, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Sol 1/4
Nous vous présentons un appartement de 87,42 m2 en style méditerranéen dans la ville de Jave…
$400,057
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