  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Communauté Valencienne
  4. Commercial
  5. Entreprise établie

Entreprise à vendre en Communauté Valencienne, Espagne

propriété commerciale
275
hôtels
27
des bureaux
14
immeubles de placement
10
Montrer plus
Entreprise établie Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
New Commercial Retail Complex in Spain dans Communauté Valencienne, Espagne
New Commercial Retail Complex in Spain
Communauté Valencienne, Espagne
Surface 4 400 m²
For Sale — New Retail Park in Spain — €7,300,000 A medium-format retail park fully leased…
$8,55M
