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Immobilier commercial en Tarragonais, Espagne

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Propriété commerciale 3 000 m² dans Salou, Espagne
Propriété commerciale 3 000 m²
Salou, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 3 000 m²
- C'est quoi ? Hôtel au bord du lac de Garde à SaloSitué dans un emplacement pittoresque sur…
$7,62M
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Commercial real estate in Tarragona dans Tarragone, Espagne
Commercial real estate in Tarragona
Tarragone, Espagne
Surface 4 000 m²
Commercial property with total area of 1310 m2, devided into 3 premises for 3 tenants. The p…
$3,61M
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