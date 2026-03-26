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Villas à vendre en Tarifa, Espagne

10 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Tarifa, Espagne
Villa 6 chambres
Tarifa, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 350 m²
Grande maison dans une ville historique très lumineuse d'une superficie d'environ 350 m2. Il…
$953,555
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Villa 5 chambres dans Tarifa, Espagne
Villa 5 chambres
Tarifa, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 100 m²
Maison à La Peña composée de quatre bungalows légaux et enregistrée dans le Registre de la Propriété
$577,912
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Villa 8 chambres dans Tarifa, Espagne
Villa 8 chambres
Tarifa, Espagne
Chambres 8
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Building in the historic center, in one of the streets with the most solera in the old helme…
$542,375
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OneOne
Villa 3 chambres dans Facinas, Espagne
Villa 3 chambres
Facinas, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
A two -story house in the center of Facinas, on the ground floor there is a living room, two…
$107,390
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Villa 1 chambre dans Tarifa, Espagne
Villa 1 chambre
Tarifa, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
An old house with a plot near Bologna 10 minutes from the beach. He built about 60 square me…
$246,238
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Villa 4 chambres dans Tarifa, Espagne
Villa 4 chambres
Tarifa, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 390 m²
The villa is located in the Los Arcornocales Nature Park, a protected and privileged place w…
$835,258
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Nils OttNils Ott
Villa 1 chambre dans Tarifa, Espagne
Villa 1 chambre
Tarifa, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Urban plot of 2,500 m2 in the fourth at 10 min by car at rate. He currently has a building o…
$292,883
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Villa 5 chambres dans Tarifa, Espagne
Villa 5 chambres
Tarifa, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
I sell a house in the heart of Tarify, ready to live. A unique house in the city according t…
$1,68M
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Villa 3 chambres dans Tarifa, Espagne
Villa 3 chambres
Tarifa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
In the city of Tarifa, Cadiks, by the road leading to the Sanctuary of Virgen de la Luz, ver…
$390,510
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Villa 6 chambres dans Tarifa, Espagne
Villa 6 chambres
Tarifa, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Casa for sale in the town of Bologna. The property has two floors, a land of about 50 m2 and…
$810,008
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