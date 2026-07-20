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Loyer mensuel d'un bien une maison avec garage en Santa Cruz de Ténérife, Espagne

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2 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Arona, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Arona, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 112 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, stationnement, piscine commune
$3,558
par mois
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Maison 2 chambres dans Adeje, Espagne
Maison 2 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 70 m²
jardin, terrasse, garage, piscine commune, vue sur la montagne, balcon
$2,932
par mois
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Caractéristiques des propriétés en Santa Cruz de Ténérife, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
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