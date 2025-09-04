Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Espagne

propriété commerciale
6
Entrepôt Supprimer
Tout effacer
4 propriétés total trouvé
Entrepôt 516 m² dans Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Espagne
Entrepôt 516 m²
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Espagne
Surface 516 m²
Il est vendu avec une façade vitrée qui donne une grande visibilité et une présence commerci…
$535,125
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Inmobiliaria Casamayor
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Entrepôt 463 m² dans Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Espagne
Entrepôt 463 m²
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Espagne
Surface 463 m²
Il est vendu avec une imposante façade vitrée qui donne une grande visibilité et une présenc…
$535,125
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Inmobiliaria Casamayor
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Entrepôt 979 m² dans Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Espagne
Entrepôt 979 m²
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Espagne
Surface 979 m²
Deux navires sont vendus avec une imposante façade vitrée qui donne une grande visibilité et…
$1,05M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Inmobiliaria Casamayor
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Entrepôt 973 m² dans Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Espagne
Entrepôt 973 m²
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Espagne
Surface 973 m²
Sur la ligne de front de la route et devant l'Université. Le bateau est rénové, en excellent…
$1,65M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Inmobiliaria Casamayor
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller