  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. San Pedro del Pinatar
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en San Pedro del Pinatar, Espagne

1 propriété total trouvé
Duplex 3 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Duplex 3 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Nombre d'étages 2
2-Chambres Chic Appartements avec des vues impressionnantes à San Pedro del Pinatar Costa Ca…
$405,774
