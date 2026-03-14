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Villas Piscine à vendre en Région de Murcie, Espagne

Murcie
120
Los Alcazares
174
Torre-Pacheco
113
San Pedro del Pinatar
47
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2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Mazarron, Espagne
Villa 3 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 182 m²
Nombre d'étages 1
Jolie villa avec grande terrasse sur le toit, jardin et piscine privée située sur un complex…
$386,029
T.V.A.
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Villa 3 chambres dans Mazarron, Espagne
Villa 3 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Magnifique villa avec une vaste terrasse sur le toit, jardin et piscine privée, située à pro…
$368,744
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Région de Murcie, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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