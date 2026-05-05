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Murcie
4
Los Alcazares
79
San Pedro del Pinatar
48
Torre-Pacheco
42
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9 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Aguilas, Espagne
Penthouse 2 chambres
Aguilas, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 84 m²
Ce nouveau complexe exclusif offre une vue imprenable sur la mer dans le cadre unique d'Isla…
$502,424
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Penthouse 2 chambres dans Aguilas, Espagne
Penthouse 2 chambres
Aguilas, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 84 m²
Ce nouveau complexe exclusif offre une vue spectaculaire sur la mer dans le cadre unique d'I…
$537,724
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Penthouse 3 chambres dans Aguilas, Espagne
Penthouse 3 chambres
Aguilas, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Ce nouveau complexe résidentiel exclusif offre une vue panoramique spectaculaire sur la mer …
$870,712
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AdriastarAdriastar
Penthouse 3 chambres dans Aguilas, Espagne
Penthouse 3 chambres
Aguilas, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Nous présentons à votre attention une nouvelle collection de logements conçus pour maximiser…
$544,195
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Penthouse 2 chambres dans Aguilas, Espagne
Penthouse 2 chambres
Aguilas, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 2/3
Superbe penthouse avec grande terrasse sur le toit, vue imprenable sur la mer et piscine com…
$345,299
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 3 chambres dans Aguilas, Espagne
Penthouse 3 chambres
Aguilas, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Ce nouveau complexe résidentiel exclusif offre une vue spectaculaire sur la mer dans l'empla…
$681,273
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GrekodomGrekodom
Penthouse 2 chambres dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Penthouse 2 chambres
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 116 m²
Sol 1
Magnifique duplex au dernier étage avec terrasse privée sur le toit, vue impressionnante sur…
$308,095
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 chambres dans Aguilas, Espagne
Penthouse 3 chambres
Aguilas, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 99 m²
Ce nouveau projet exclusif offre une vue imprenable sur la mer dans le cadre unique de l'île…
$723,632
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Penthouse 1 chambre dans San Pedro del Pinatar, Espagne
Penthouse 1 chambre
San Pedro del Pinatar, Espagne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 104 m²
Sol 2/2
Penthouse haut de gamme avec terrasse, piscine et parking privé situé dans une zone touristi…
$428,238
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Région de Murcie, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
Bon marché
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