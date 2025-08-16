Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Pontevedra
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Pontevedra, Espagne

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Vigo, Espagne
Villa 3 chambres
Vigo, Espagne
Chambres 3
Surface 167 m²
Nous sommes heureux de vous présenter cette magnifique villa moderne avec piscine privée, un…
$697,147
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Pontevedra, Espagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller